قطر: التفاوض بشأن المرحلة الثانية قد يبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الحالية



وكالات



أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، أن عملية التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المقرر أن تبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى للاتفاق الحالي، مضيفًا "لكننا نحاول البدء في أقرب وقت".



وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إنه من المهم تنفيذ الاتفاق حتى آخر مرحلة منه، وإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب.



وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة معقدة ومضطربة وتتطلب جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار.



وأوضح آل ثاني أن تنظيم قطاع غزة يجب أن يتم من خلال اتفاق، وقرار إدارته يجب أن يتخذه الفلسطينيون.



وردًا على سؤال عما إذا كان سيزور إسرائيل بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي في مدينة دافوس السويسرية، أجاب الوزير القطري، قائلًا إن "الأمر يعتمد على الطريقة التي ستسير بها الأمور في المستقبل، لا توجد شروط. نحن نتحدث عن حلول سلمية وسنفعل أي شيء لإحلال السلام في المنطقة".



وقبل نحو أسبوع، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وسلمت بموجبه الحركة 7 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 290 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال خلال دفعتين تبادل.