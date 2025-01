سفارة مصر بواشنطن ترد على ترامب بمقال "لماذا لا يمكن أن نقبل تهجير الفلسطينيين؟"

القاهرة- مصراوي:

ردت سفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى مصر والأردن بعدما تسببت الحرب التي شنها الاحتلال ضد حماس في وضع إنساني صعب، واستشهاد عشرات الآلاف.

وقالت السفارة المصرية لدى واشنطن إن "مصر لا يمكن أن تكون جزءا من أي حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء" وذلك بعد ساعات من تصريحات ترامب عن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وأعاد الحساب الرسمي للسفارة المصرية في واشنطن على منصة "إكس" اليوم الأحد نشر مقال للسفير المصري معتز زهران سبق نشره في صحيفة "ذي هيل" بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تحت عنوان: مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء".

وقال السفير المصري في المقال: "في هذه الأوقات العصيبة تتكشف الأحداث المضطربة في غزة وإسرائيل يرى المجتمع العالمي تذكيرًا مؤثرًا بأن الازدهار الدائم لا يمكن تحقيقه على حساب بؤس الآخر وفي مصر كنا شهودًا على دورة العنف التي حددت الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجيال على الرغم من أن تحذيراتنا السابقة من عدم الاستقرار الناجم عن عدم وجود حل سياسي مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين تم التغاضي عنها، يبقى السؤال: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما بعد اللحظة الحالية وبناء سلام عادل ودائم للجميع؟".

