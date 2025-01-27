وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بسوريا



(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني خلال اشتباكات مسلحة شمالي سوريا.

من جانبها، قالا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنها قتلت 8 عناصر تابعة لفصائل موالية لتركيا خلال اشتباكات.

وأضافت قسد، في بيانها، أنها أصابت 13 آخرين جراء استهدافهم لنقاط تمركزهم.

وتتزايد التوترات في الآونة الأخيرة خاصة في الشمال السوري، بين الأكراد وأنقرة التي تشن هجمات ضد الجماعات المسلحة الكردية قرب الحدود التركية من آن لآخر.