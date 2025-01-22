ماذا قال إيلون ماسك عن "تحية هتلر" التي قام بها في حفل تنصيب ترامب؟

بي بي سي

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الضجة التي أُثيرت بشأن إشارة بيد واحدة، قام بها خلال خطاب احتفالي بتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الحفل الذي أُقيم أول أمس الإثنين، شكر ماسك الحشد على أنهم "جعلوا ذلك يحدث"، قبل أن يضع يده اليمنى على قلبه ثم يدفع نفس الذراع في الهواء مباشرة أمامه. ثم استدار وكرر الفعل لمن يجلسون خلفه.

Elon Musk goes masks off and does a Nazi salute. pic.twitter.com/GqAtDyWYLg — Anonymous (@YourAnonCentral) January 20, 2025

وشبه البعض على منصة "إكس"، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، هذه الإشارة بالتحية النازية لكن آخرين لم يوافقوا على ذلك.

وردًا على ذلك، نشر ماسك على منصة "إكس"، "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل. إن الهجوم بأن ‘الجميع هتلر‘ أمر مبتذل للغاية".

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم و حليف وثيق للرئيس ترامب، يتحدث في قاعة "كابيتال وان أرينا" في واشنطن العاصمة عندما قام بهذه الإشارة.

وقال الرجل البالغ من العمر 53 عامًا بعد أداء التحية الثانية بيد واحدة: "قلبي معكم. بفضلكم أصبح مستقبل الحضارة مضمونًا".

وكان هناك رد فعل فوري وعنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، واختلاف حول نية ماسك.

وقالت روث بن غيات، أستاذة التاريخ في جامعة نيويورك: "مؤرخ الفاشية هنا. كانت تحية نازية وتحية عدائية للغاية أيضًا".

لكن رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة تأسست لمكافحة معاداة السامية، لم توافق على ذلك، وكتبت على "إكس"، "يبدو أن إيلون ماسك قام بإشارة غريبة في لحظة حماس، وليست تحية نازية".

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن أندريا ستروبا - وهو أحد المقربين من ماسك وهمزة الوصل بينه وبين رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني - نشر مقطع فيديو ماسك وكتب: "الإمبراطورية الرومانية عادت بدءًا من التحية الرومانية".

وكانت التحية الرومانية مستخدمة على نطاق واسع في إيطاليا، من قبل حزب بينيتو موسوليني الفاشي، قبل أن يتبناها أدولف هتلر في ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن ستروبا حذف منشوره لاحقًا. ونشر بعد ذلك أن "تلك الإشارة، التي أخطأ البعض في اعتبارها تحية نازية، هي ببساطة إيلون، الذي يعاني من التوحد، يعبر عن مشاعره بقوله: أريد أن أعطيك قلبي".

"هذا بالضبط ما قاله في الميكروفون. إيلون يكره المتطرفين!"

تأتي هذه الإشارة في الوقت الذي تحول فيه توجه ماسك السياسي بشكل متزايد إلى اليمين. وقد أدلى مؤخراً بتصريحات لدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وحزب "الإصلاح" البريطاني المناهض للهجرة.

وخلال ظهوره في مدينة دافوس السوسرية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، سُئل المستشار الألماني أولاف شولتس عن المقارنة بين حركة ماسك والتحية النازية، وهي أمر محظور في ألمانيا.

وقال شولتس: "لدينا حرية تعبير في أوروبا وفي ألمانيا، مضيفًا "ما لا نقبله هو أن يكون هذا دعمًا لمواقف اليمين المتطرف. وهذا ما أود أن أكرره مرة أخرى".

ويُذكر أن إيلون ماسك أصبح أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب، وتم اختياره للمشاركة في قيادة ما أطلق عليه الرئيس "إدارة كفاءة الحكومة".