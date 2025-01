ماذا قال إيلون ماسك عن "تحية هتلر" التي قام بها في حفل تنصيب ترامب؟

بي بي سي

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الضجة التي أُثيرت بشأن إشارة بيد واحدة، قام بها خلال خطاب احتفالي بتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الحفل الذي أُقيم أول أمس الإثنين، شكر ماسك الحشد على أنهم "جعلوا ذلك يحدث"، قبل أن يضع يده اليمنى على قلبه ثم يدفع نفس الذراع في الهواء مباشرة أمامه. ثم استدار وكرر الفعل لمن يجلسون خلفه.

Elon Musk goes masks off and does a Nazi salute. pic.twitter.com/GqAtDyWYLg