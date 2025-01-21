خلال حفل التنصيب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تثير تفاعلًا بسبب صورها مع ترامب

وكالات

تفاعل رواد منصة "إكس" مع صور السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه.

السفيرة السعودية في أمريكا الأميرة المحبوبة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال حضورها حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. #Trump2025 pic.twitter.com/O5QAtGNvgl — صلاح الغيدان (@salahalghaydan) January 21, 2025

وأعربوا عن محبتهم للسفيرة وفخرهم بها، و إعجابهم بإطلالتها، مثنين على الدبلوماسية السعودية مع الولايات المتحدة، وعلى العلاقات المستمرة منذ عقود.

فخورين فيك سمو الأميرة ريما.. 💐💐💐

ربي يحفظك .

سموك خير مثال للمرأة السعودية ✨✨✨

نحتذي بسموك 💐💐 — نورة بنت عبدالله (@nooorr20121) January 20, 2025

وحضرت الأميرة ريما بنت بندر مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة دونالد ترامب، أمس الإثنين، وعقب حفل التنصيب وإلقاء ترامب لخطابه، التقطت الصور التي نشرتها الأميرة في حسابها على "إكس".

في لحظات تحمل عبق التاريخ وتُعبر عن قوة العلاقات الدبلوماسية، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ممثلة للمملكة، كجسر يربط بين وطننا العريق وأحد أكبر عواصم القرار في العالم

سفيرة #السعودية في #أميركا @rbalsaud

#ترمب @realDonaldTrump pic.twitter.com/auikZQ0sDR — منى العيد 🇸🇦 (@MonaAl3ed) January 21, 2025

وقالت السفيرة السعودية عبر المنشور "مع احتفال بلدينا بمرور 80 عامًا من الصداقة، كان من دواعي شرفي أن أنقل تهاني قيادتنا الصادقة نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة تنصيبه".

As our two nations celebrate 80 years of friendship, it was my honor to convey our leadership’s heartfelt congratulations on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia to President @realDonaldTrump and the American people on his inauguration. The relationship between our two countries… pic.twitter.com/glUe5hxrk0 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) January 20, 2025

وأكدت أن الرياض تتطلع إلى استمرار التعاون مع واشنطن في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).