خلال حفل التنصيب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تثير تفاعلًا بسبب صورها مع ترامب

وكالات

تفاعل رواد منصة "إكس" مع صور السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه.

وأعربوا عن محبتهم للسفيرة وفخرهم بها، و إعجابهم بإطلالتها، مثنين على الدبلوماسية السعودية مع الولايات المتحدة، وعلى العلاقات المستمرة منذ عقود.

وحضرت الأميرة ريما بنت بندر مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة دونالد ترامب، أمس الإثنين، وعقب حفل التنصيب وإلقاء ترامب لخطابه، التقطت الصور التي نشرتها الأميرة في حسابها على "إكس".

وقالت السفيرة السعودية عبر المنشور "مع احتفال بلدينا بمرور 80 عامًا من الصداقة، كان من دواعي شرفي أن أنقل تهاني قيادتنا الصادقة نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة تنصيبه".

As our two nations celebrate 80 years of friendship, it was my honor to convey our leadership’s heartfelt congratulations on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia to President @realDonaldTrump and the American people on his inauguration. The relationship between our two countries… pic.twitter.com/glUe5hxrk0