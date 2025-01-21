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الخارجية القطرية: راضون عن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

02:13 م الثلاثاء 21 يناير 2025

وزارة الخارجية القطرية

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الدوحة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، رضاها عن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى تدشين جسر قطري لإمداد قطاع غزة بالوقود.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن 25 شاحنة محملة بالوقود وصلت أمس إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم "يسعون دائما لوقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأضاف أن "الاتفاق ما زال قائما ولدينا ثقة كبيرة في التزام الطرفين بالتنفيذ"، مشيرا إلى أن عملية التبادل الثانية ستتم في عطلة الأسبوع، وسيليها تسهيل الحركة من الجنوب للشمال.

وأعلن الأنصاري التحفظ على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثانية، مطالبا الشركاء الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه.

وأعرب عن التقدير لانخراط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية.

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