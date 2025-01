قبل تنصيبه.. لحظة وصول ترامب وعائلته إلى كنيسة القديس يوحنا (صور)

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى كنيسة القديس يوحنا، بما في ذلك إيفانكا وإريك ترامب وعائلاتهما.

كنيسة القديس يوحنا هي كنيسة تاريخية مشهورة تقع في واشنطن العاصمة، بالقرب من البيت الأبيض، وتُعرف باسم "كنيسة الرؤساء" (The Church of the Presidents). تُعد معلماً دينياً وثقافياً بارزاً في الولايات المتحدة.

وتقع في ساحة لافاييت، مقابل البيت الأبيض مباشرةً، بنيت في عام 1816، وصممها المهندس المعماري الشهير بنيامين لاتروب، الذي صمم أيضاً أجزاء من مبنى الكابيتول.

وتعرف الكنيسة بـ"كنيسة الرؤساء"، تقليديا، كان جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ جيمس ماديسون يحضرون الصلاة والطقوس دينية فيها، مما أكسبها هذا اللقب، إذ تحتوي الكنيسة على مقعد مخصص للرئيس الأمريكي، يُعرف بـ "مقعد الرئيس"، وتُستخدم لإقامة الصلوات في الأحداث الوطنية الكبرى.

في عام 2020، أصبحت الكنيسة محط أنظار العالم بعد أن زارها الرئيس دونالد ترامب ورفع الإنجيل أمامها أثناء احتجاجات جورج فلويد، ما أثار جدلًا واسعًا.