إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو للاستعداد لعمليات عسكرية كبيرة في الضفة الغربية

04:48 م الإثنين 20 يناير 2025

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، بضرورة الاستعداد لتنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأشار هاليفي إلى أن الأوضاع الأمنية تتطلب رفع مستوى الجاهزية والتأهب للتعامل مع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

ولم يوضح التصريح طبيعة العمليات المرتقبة أو الأهداف المحددة لها، لكن هذه التصريحات تأتي بعد عملية انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بينهم قائد كتيبة .

هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي عمليات عسكرية الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هجوم على العدالة.. مساعد ترامب ينتقد عفو بايدن عن المحققين بأحداث الكابيتول

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟