رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو للاستعداد لعمليات عسكرية كبيرة في الضفة الغربية

(وكالات)

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، بضرورة الاستعداد لتنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأشار هاليفي إلى أن الأوضاع الأمنية تتطلب رفع مستوى الجاهزية والتأهب للتعامل مع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

ولم يوضح التصريح طبيعة العمليات المرتقبة أو الأهداف المحددة لها، لكن هذه التصريحات تأتي بعد عملية انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بينهم قائد كتيبة .