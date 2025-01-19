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بايدن يمنح عفوًا رئاسيًا لمواطن قومي أسود تُوفي قبل أكثر من 80 عامًا

09:39 م الأحد 19 يناير 2025

جو بايدن

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واشنطن - (أ ب)
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفوا بعد الوفاة للقومي الأسود ماركوس جارفي، كما منح عفوا رئاسيا للناشطين رافي راجبير وكيمبا سميث برادي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن بيان للبيت الأبيض القول إن بايدن منح العفو لخمس أفراد، أحدهم بعد وفاته.
وتم تخفيف العقوبات عن شخصين آخرين، حيث أصبح من المقرر الآن أن تنتهي عقوبتهما في 18 فبراير.
وأفاد بيان البيت الأبيض أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم منحهم العفو قدموا مساهمات كبيرة في تحسين مجتمعاتهم".

وتم منح العفو للناشط الأسود الشهير ماركوس جارفي بعد وفاته، ويُذكر أن جارفي توفي في عام 1940، بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد قبل أن يخفض الرئيس آنذاك كالفين كوليدج عقوبته في عام 1927.

وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطاتهم في العفو قرب نهاية ولاياتهم.

جو بايدن عفو رئاسي ماركوس جارفي
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