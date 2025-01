قبل أيام من مغادرته.. هل نجحت أمريكا في إضعاف خصومها خلال عهد بايدن؟

كتبت: سهر عبد الرحيم

لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن وتولي سلفه المنتخب دونالد ترامب في يوم 20 يناير الجاري الحكم، ليترك بايدن بعدها إدارة البيت الأبيض التي استمرت لأربع سنوات.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية، أول أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة بعد 4 سنوات من انتخابه أصبحت أقوى وعملت على إضعاف خصومها مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران عسكريًا واقتصاديًا، كما تمكنت من تقديم الدعم المطلق لحلفائها مثل إسرائيل وأوكرانيا، فهل نجحت واشنطن في تحقيق ذلك؟

Since Kamala and I took office, our nation has become stronger at home and in the world.



America today is more capable and prepared than we have been for a long time.



While competitors are facing stiff headwinds, we have the wind at our back.



This is what we're handing over.