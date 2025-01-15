مقتل 6 من عناصر "قسد" في معارك بشمال سوريا

دمشق - ( د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد)، اليوم الأربعاء، مقتل 6 من عناصرها خلال المعارك في مناطق شمال سوريا.

وقالت "قسد"، في بيان نشرته على حسابها بموقع فيسبوك اليوم: "ارتقى ستة من مقاتلينا خلال التصدّي لمرتزقة الاحتلال التركي في سد تشرين".

وأضافت: "يسطر مقاتلو قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، كل يوم ملاحم بطولية من المقاومة في جبهات القتال ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، ويشكلون بأجسادهم سداً منيعاً أمامهم ولا يدعونه يحقق أي تقدم في الميدان".

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، "استهدف الطيران الحربي التركي بغارتين متتاليتين محيط سد تشرين في ريف منبج الشرقي، بالتوازي مع ضربات تركية بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة، تركزت في محيط جسر قرقوزاق وقرى الجعدة وكرك".

وأشار إلى "تواصل التصعيد العسكري بين قسد وفصائل الجيش الوطني، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة على محور تلة سيرياتيل في سد تشرين شرق حلب" ، لافتا إلى ارتفاع عدد قتلى عناصر الفصائل الموالية لتركيا إلى 13 قتيلا منذ أمس على خلفية الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين على محور السد.

وتنظر تركيا، التي تنتشر قواتها في شمال سوريا ، إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها فرع لحزب العمال الكردستاني ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني السوري، المدعومة من تركيا، الشهر الماضي على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات "قسد".