الجيش السوداني يتوغل في محيط الشركة السودانية بمصفاة الجيلي

وكالات

أفاد مصدر عسكري سوداني، اليوم الأحد، بأن الجيش السوداني يتوغل في محيط الشركة السودانية لتكرير النفط بمصفاة الجيلي شمالي مدينة الخرطوم بحري، وذلك وفق ما صرح به المصدر لقناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية، سيطرة الجيش بمنطقة الشجرة العسكرية على مجمع الرواد السكني.

وأكد الجيش السوداني، تكبيد مليشيا خسائر كبيرة في الأرواح، مع الإلتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقا للقانون الدولي وقواعد الاشتباك.



وجاء هذا بعد أن أعلن الجيش السوداني في بيان رسمي، أمس السبت، نجاحه في استعادة السيطرة الكاملة على مدينة ود مدني بعد مواجهات مع قوات الدعم السريع.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الأجهزة النظامية الأخرى، مستمرة في التقدم على مختلف المحاور العسكرية داخل المدينة. وأكد الجيش أن الجهود الحالية تتركز على "تنظيف جيوب المتمردين" وتأمين المدينة لضمان استقرارها بالكامل.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من العمليات التي يشنها الجيش السوداني لتعزيز سيطرته على المناطق الاستراتيجية في البلاد، وسط استمرار الاشتباكات مع قوات الدعم السريع.