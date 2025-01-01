لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف استقبل العالم دخول سنة 2025 في صور؟

04:33 م الأربعاء 01 يناير 2025

العالم يستقبل سنة 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بي بي سي

الملايين في جميع أنحاء العالم استقبلوا العام الجديد 2025، ومع اختلاف مظاهر الاحتفال والأجواء الاحتفالية ما بين البرد القارس في نصف الكرة الجنوبي والحرارة المرتفعة في نصفها الجنوبي، اتفق الجميع على الدعاء والصلوات ليكون عاما سعيدا يمحو آثار العام الماضي وآلامه.

سوريا بدون الأسد

1_1_11zon

استقبل السوريون العام الجديد بدون حكم عائلة الأسد، لأول مرة منذ عقود طويلة، وأضاء السوريون شجرة العام الجديد في باب توما بالعاصمة دمشق، مع رفع علم سوريا الجديد الأخضر والأبيض والأسود.

غزة في قلب لندن

2_2_11zon

في قلب العاصمة البريطانية لندن كانت هناك احتفالات من نوع خاص، حيث تجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة على جسر فوكسهول، للفت أنظار البريطانيين والعالم ليلة رأس السنة إلى ما يجري في غزة.

عام جديد من آلاف السنين

3_3_11zon

لآلاف السنين استقبلت أهرامات الجيزة ومعها تمثال أبو الهول أعواما جديدة متعاقبة، وأضاءت الألعاب النارية سماء المنطقة الأثرية الأقدم في العالم فوق هضبة الجيزة بمصر، معلنة قدوم العام الجديد.

أضواء الحرية

4_4_11zon

من تحت أقدام تمثال الحرية انطلقت آلاف الألعاب النارية لتضئ سماء نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، معلنة قدوم العام الجديد.

مسيرات البارثينون

5_5_11zon

احتفل اليونانيون بالعام الجديد باستخدام المسيرات، وانطلقت مئات الطائرات بدون طيار لترسم العام الجديد 2025 فوق معبد البارثينون الشهير أعلى هضبة الأكروبوليس، بالعاصمة أثينا.

أضواء قوس النصر

6_6_11zon

في باريس مدينة النور، أضاءت أضواء الليزر قوس النصر في شارع الشانزليزيه لتكتب العام الجديد 2025، وسط وجود آلاف السياح والفرنسيين لاستقبال العام الجديد.

حديقة شوجانج

7_7_11zon

احتضنت حديقة شوجانج في العاصمة الصينية بكين أكبر احتفالات بالعام الجديد في البلاد، وتجمع الآلاف لإطلاق العد التنازلي لنهاية العام الماضي واستقبال العام الجديد.

صلوات سيريلانكا

8_8_11zon

بالصلوات والدعاء ومصابيح الزيت التقليدية استقبل مواطنو سيريلانكا العام الجديد، في المعابد الهندوسية بالعاصمة كولومبو.

برج خليفة

9_9_11zon

انطلقت آلاف الألعاب النارية من برج خليفة الشهير في دبي، لتضئ سماء دولة الإمارات في احتفالات العام الجديد.

رأس السنة في الصيف

10_10_11zon

في نصف الكرة الجنوبي حيث يكون الصيف، استقبل البرازيليون العام الجديد من على شواطئ كوباكابانا على المحيط الأطلنطي، وانطلقت الألعاب النارية من داخل مياه المحيط، وسط مشاركة الآلاف.

احتفالات في المياه

11_11_11zon

كالعادة حرص الأستراليون على استقبال العام الجديد في المياه، وانطلقت الألعاب النارية من فوق جسر هاربور الشهير ودار الأوبرا، في سيدني، وتجمع الآلاف على البر وفي البحر للاحتفال بالمشاهد الرائعة.

جسر ديجول

12_12_11zon

استقبل سكان مدينة أبيدجان في ساحل العاج (كوت ديفوار) العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية من فوق جسر الجنرال ديجول، على بحيرة إيبري.

احتفال إمبراطوري

13_13_11zon

حرص إمبراطور اليابان ناروهيتو، على مشاركة اليابانيين احتفالات العام الجديد، وخرج مع زوجته الإمبراطورة ماساكو، وأفراد العائلة لمشاركة المحتفلين في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو، استقبال 2025.

العالم يستقبل سنة 2025 سوريا غزة أضواء الحرية مسيرات البارثينون أضواء قوس النصر حديقة شوجانج صلوات سيريلانكا برج خليفة رأس السنة في الصيف احتفالات في المياه جسر ديجول احتفال إمبراطوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي