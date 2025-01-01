كيف استقبل العالم دخول سنة 2025 في صور؟

بي بي سي

الملايين في جميع أنحاء العالم استقبلوا العام الجديد 2025، ومع اختلاف مظاهر الاحتفال والأجواء الاحتفالية ما بين البرد القارس في نصف الكرة الجنوبي والحرارة المرتفعة في نصفها الجنوبي، اتفق الجميع على الدعاء والصلوات ليكون عاما سعيدا يمحو آثار العام الماضي وآلامه.

سوريا بدون الأسد

استقبل السوريون العام الجديد بدون حكم عائلة الأسد، لأول مرة منذ عقود طويلة، وأضاء السوريون شجرة العام الجديد في باب توما بالعاصمة دمشق، مع رفع علم سوريا الجديد الأخضر والأبيض والأسود.

غزة في قلب لندن

في قلب العاصمة البريطانية لندن كانت هناك احتفالات من نوع خاص، حيث تجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة على جسر فوكسهول، للفت أنظار البريطانيين والعالم ليلة رأس السنة إلى ما يجري في غزة.

عام جديد من آلاف السنين

لآلاف السنين استقبلت أهرامات الجيزة ومعها تمثال أبو الهول أعواما جديدة متعاقبة، وأضاءت الألعاب النارية سماء المنطقة الأثرية الأقدم في العالم فوق هضبة الجيزة بمصر، معلنة قدوم العام الجديد.

أضواء الحرية

من تحت أقدام تمثال الحرية انطلقت آلاف الألعاب النارية لتضئ سماء نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، معلنة قدوم العام الجديد.

مسيرات البارثينون

احتفل اليونانيون بالعام الجديد باستخدام المسيرات، وانطلقت مئات الطائرات بدون طيار لترسم العام الجديد 2025 فوق معبد البارثينون الشهير أعلى هضبة الأكروبوليس، بالعاصمة أثينا.

أضواء قوس النصر

في باريس مدينة النور، أضاءت أضواء الليزر قوس النصر في شارع الشانزليزيه لتكتب العام الجديد 2025، وسط وجود آلاف السياح والفرنسيين لاستقبال العام الجديد.

حديقة شوجانج

احتضنت حديقة شوجانج في العاصمة الصينية بكين أكبر احتفالات بالعام الجديد في البلاد، وتجمع الآلاف لإطلاق العد التنازلي لنهاية العام الماضي واستقبال العام الجديد.

صلوات سيريلانكا

بالصلوات والدعاء ومصابيح الزيت التقليدية استقبل مواطنو سيريلانكا العام الجديد، في المعابد الهندوسية بالعاصمة كولومبو.

برج خليفة

انطلقت آلاف الألعاب النارية من برج خليفة الشهير في دبي، لتضئ سماء دولة الإمارات في احتفالات العام الجديد.

رأس السنة في الصيف

في نصف الكرة الجنوبي حيث يكون الصيف، استقبل البرازيليون العام الجديد من على شواطئ كوباكابانا على المحيط الأطلنطي، وانطلقت الألعاب النارية من داخل مياه المحيط، وسط مشاركة الآلاف.

احتفالات في المياه

كالعادة حرص الأستراليون على استقبال العام الجديد في المياه، وانطلقت الألعاب النارية من فوق جسر هاربور الشهير ودار الأوبرا، في سيدني، وتجمع الآلاف على البر وفي البحر للاحتفال بالمشاهد الرائعة.

جسر ديجول

استقبل سكان مدينة أبيدجان في ساحل العاج (كوت ديفوار) العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية من فوق جسر الجنرال ديجول، على بحيرة إيبري.

احتفال إمبراطوري

حرص إمبراطور اليابان ناروهيتو، على مشاركة اليابانيين احتفالات العام الجديد، وخرج مع زوجته الإمبراطورة ماساكو، وأفراد العائلة لمشاركة المحتفلين في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو، استقبال 2025.