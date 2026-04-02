إيران: هرمز مفتوح للسفن غير المرتبطة بأمريكا وإسرائيل

أعلنت إيران أن الملاحة في مضيق هرمز لا تزال متاحة، لكنها مقيدة بشروط تتعلق بهوية السفن وعلاقتها بالأطراف المشاركة في النزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تسمح بمرور السفن عبر المضيق بشرط ألا تكون مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، موضحًا أن العبور يتم بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأضاف، في تصريحات لقناة "نيوز روم أفريكا"، أن إيران لن تقبل باستمرار ما وصفه بـ"دائرة الحرب والمفاوضات ووقف إطلاق النار"، في إشارة إلى رفض تكرار مسارات تهدئة غير مستقرة.