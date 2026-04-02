إعلان

إيران: هرمز مفتوح للسفن غير المرتبطة بأمريكا وإسرائيل

كتب : وكالات

01:58 م 02/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إيران أن الملاحة في مضيق هرمز لا تزال متاحة، لكنها مقيدة بشروط تتعلق بهوية السفن وعلاقتها بالأطراف المشاركة في النزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تسمح بمرور السفن عبر المضيق بشرط ألا تكون مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، موضحًا أن العبور يتم بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأضاف، في تصريحات لقناة "نيوز روم أفريكا"، أن إيران لن تقبل باستمرار ما وصفه بـ"دائرة الحرب والمفاوضات ووقف إطلاق النار"، في إشارة إلى رفض تكرار مسارات تهدئة غير مستقرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

