أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات عاجلة إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم لإجراء تقييمات أمنية فورية، على خلفية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط واحتمال امتداد تداعياتها.

وبحسب برقية رسمية صادرة الثلاثاء، وجّه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جايسون إيفانز جميع البعثات إلى تشكيل فرق عمل طارئة ومتعددة التخصصات، بهدف تقييم التهديدات المحتملة ووضع خطط للتعامل معها، إلى جانب مراجعة الأوضاع الأمنية الحالية. ووقّع وزير الخارجية ماركو روبيو على البرقية.

ورغم أن تعليمات مشابهة كانت قد صدرت خلال الأسابيع الماضية للبعثات في الشرق الأوسط، فإن التوجيه الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يشمل جميع البعثات الأمريكية حول العالم، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت وزارة الخارجية أن اجتماعات فرق الطوارئ تمثل جزءًا أساسيًا من إجراءات إدارة المخاطر والاستعداد الأمني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمضمون البرقية.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بوجود معلومات استخباراتية محددة بشأن تهديدات وشيكة، إلا أن القرار يعكس اتساع نطاق القلق الأمني ليشمل مختلف البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

وكانت عدة سفارات أمريكية قد تعرضت لهجمات منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى إغلاق بعضها مؤقتًا، وإصدار تعليمات لموظفين أمريكيين بمغادرة عدد من الدول.

ورغم أن معظم التهديدات تركزت في الشرق الأوسط، فقد سُجلت حوادث في مناطق أخرى، من بينها إطلاق نار خارج القنصلية الأمريكية في تورنتو، وانفجار قرب السفارة الأمريكية في أوسلو.

وأكدت البرقية على ضرورة قيام البعثات بمشاركة أي معلومات موثوقة بشأن التهديدات مع المواطنين الأمريكيين، التزامًا بسياسة الشفافية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية أن توقيت اجتماعات لجان الطوارئ لا يعني بالضرورة وجود تهديد محدد، بل يرتبط بعوامل تشغيلية وإجرائية.

وتشير برقيات أخرى إلى استمرار تعرض المنشآت الأمريكية لهجمات، حيث نفذت جماعات مسلحة في العراق 292 هجومًا على مواقع أمريكية منذ أواخر فبراير، وسط وصف التهديدات بأنها مستمرة.

كما أفادت تقارير بأن بعض هذه الجماعات قامت بمداهمة منازل بحثًا عن معلومات تتعلق بمواطنين أمريكيين.

وشهدت السفارة الأمريكية في بغداد هجومًا جديدًا الثلاثاء، حيث رُصدت ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه المجمع، وتم اعتراض اثنتين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي، بينما سقطت الثالثة داخل المجمع، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وفي حادثة منفصلة، تعرض مبنى سكني يضم دبلوماسيين أمريكيين في إسرائيل لهجوم بصاروخ باليستي إيراني، تم اعتراضه دون أن ينفجر.