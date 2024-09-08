إعلان

BBC

جالانت: مستعدون لنقل مركز ثقل قواتنا إلى الشمال

06:50 م الأحد 08 سبتمبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه يجب على جيش الاحتلال تحقيق أهدافه في قطاع غزة وهي القضاء على حماس واستعادة الأسرى.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاحتمال نقل مركز ثقل قواته إلى الشمال وجاهز لأي شيء يمكن أن يحدث هناك.

وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال مستمر بالضغط العسكري وضرب حماس وسيصل إلى محمد ويحيى السنوار.

ونقلت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، قوله إن الأخوين يحيى ومحمد السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل القيادي محمد الضيف وعيسى، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيتمكن من الوصول إليهما.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار طوفان الأقصي حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خلال لقائه بن زايد.. عبد العطي يؤكد اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة الإماراتية

إعلان

إعلان

بعد إباحتها من أستاذ بالأزهر.. بيان عاجل لدار الإفتاء بشأن حكم سرقة الغاز والكهرباء