جالانت: مستعدون لنقل مركز ثقل قواتنا إلى الشمال

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه يجب على جيش الاحتلال تحقيق أهدافه في قطاع غزة وهي القضاء على حماس واستعادة الأسرى.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاحتمال نقل مركز ثقل قواته إلى الشمال وجاهز لأي شيء يمكن أن يحدث هناك.

وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال مستمر بالضغط العسكري وضرب حماس وسيصل إلى محمد ويحيى السنوار.

ونقلت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، قوله إن الأخوين يحيى ومحمد السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل القيادي محمد الضيف وعيسى، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيتمكن من الوصول إليهما.