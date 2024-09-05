الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتحييد أكثر من 2000 جندي أوكراني

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة جديدة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 2085 جنديا.

وذكرت الوزارة - في تقريرها اليومي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" - إنه نتيجة للعمليات النشطة التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الوسط"، تم تحرير قرية زافيتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسئولية قوات "الوسط" بلغت نحو 530 عسكريا.

وأضافت "أن وحدات من مجموعة قوات الشمال استهدفت تشكيلات أوكرانية على محور فولتشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف، حيث وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 125 جنديا".

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" ضربت قوات ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في خاركوف ولوجانسك ودونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 500 جندي وعددا كبيرا من المعدات و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" واصلت تقدمها في عمق دفاعات الجيش الأوكراني في دونيتسك، وشملت خسائر الجيش الأوكراني نحو 745 عسكريا و3 مستودعات ذخيرة ميدانية، كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، بحسب البيان، على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 110 جنود.

وأضاف البيان أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" ضربت تشكيلات ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ومدينة خيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 75 جنديا.

كما أصيب مصنع لإنتاج الذخيرة ومخزن للقوارب المسيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، فضلا عن تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في 136 منطقة، وتم إسقاط 3 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز ATACMS أمريكية الصنع و5 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع وقذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" و27 طائرة بدون طيار، فضلا عن تدمير قوات أسطول البحر الأسود 11 زورقا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب البيان.