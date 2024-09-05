الاحتلال يأمر موظفي بلدية جنين بإخلاء مبناها بالضفة وسط إطلاق نار كثيف

رام الله – (أ ش أ)

أفاد رئيس بلدية جنين نضال عبيدي بأن "هناك أوامر إسرائيلية بإخراجنا من مبنى البلدية بالضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف لمنع إقامة مؤتمر إعادة إعمار المدينة".

وأضاف عبيدي - في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية) - أنه مازال هناك استمرار لعملية تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين بالضفة الغربية، مطالبا بوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار مرة أخرى.

وأشار إلى أن بلدية جنين تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنع إقامة مؤتمر إعادة إعمار مدينة جنين، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تخريب والتنكيل في الأراضي والممتلكات داخل البلدية.





