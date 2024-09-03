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BBC

بعد الأمطار الغزيرة.. مشاهد لجريان السيول في السعودية (صور+ فيديو)

02:26 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024
  • عرض 5 صورة
    السيول في السعودية
  • عرض 5 صورة
    السيول في السعودية
  • عرض 5 صورة
    السيول في السعودية
  • عرض 5 صورة
    السيول في السعودية
  • عرض 5 صورة
    السيول في السعودية

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وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين هطولا لأمطار غزيرة بمناطق متفرقة في أنحاء المملكة، رافقها في بعض الأحيان جريان للسيول.

وشهدت مدينة مكة المكرمة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من بينها سقوط أمطار رعدية وهبوب العواصم إلى جانب ارتفاع الأمواج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورا للكعبة المشرفة تكشف تساقط الأمطار الغزيرة، إلى جانب أجزاء أخرى من مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة جريان السيول في شوارع مكة، إثر وابل الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.

كما تعرضت محافظة جدة لأمطار غزيرة تسببت في تغيرات ملحوظة في المشهد الحضري للمدينة، إذ أدت الأمطار إلى تجمع المياه في العديد من الشوارع، مما أثّر على حركة المرور وأسهم في تغيير محطة وصول عدد من الطائرات من مطار الملك عبدالعزيز إلى مطار المدينة المنورة، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه ببعض شوارع جدة، مما أدى إلى إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين من قبل إدارة المرور، وذلك بسبب تجمُّع المياه وتعذر مرور المركبات بأمان.

ووثق مقطع فيديو السيول وهي تغرق نفق السبعين في جدة بعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث أبانت اللقطات مياه الأمطار تتراكم داخل النفق، ويعبر عدد من سائقي السيارات إحدى حارات النفق.

السيول في السعودية أمطار السعودية
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