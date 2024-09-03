بعد الأمطار الغزيرة.. مشاهد لجريان السيول في السعودية (صور+ فيديو)

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين هطولا لأمطار غزيرة بمناطق متفرقة في أنحاء المملكة، رافقها في بعض الأحيان جريان للسيول.

وشهدت مدينة مكة المكرمة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من بينها سقوط أمطار رعدية وهبوب العواصم إلى جانب ارتفاع الأمواج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورا للكعبة المشرفة تكشف تساقط الأمطار الغزيرة، إلى جانب أجزاء أخرى من مكة المكرمة.

مشاهد لجريان السيول عقب الأمطار التي شهدتها #مكة_المكرمة ⁩ اليوم الإثنين

عبر:

⁦ @Mal_hothaly pic.twitter.com/GH2eD5CPqX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 2, 2024

وأظهر مقطع فيديو لحظة جريان السيول في شوارع مكة، إثر وابل الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.

#مكه_الان أمطار غزيرة مع تساقط للبرد

اللهم حولينا ولا علينا pic.twitter.com/8JEt3w4Tlf — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) September 2, 2024

كما تعرضت محافظة جدة لأمطار غزيرة تسببت في تغيرات ملحوظة في المشهد الحضري للمدينة، إذ أدت الأمطار إلى تجمع المياه في العديد من الشوارع، مما أثّر على حركة المرور وأسهم في تغيير محطة وصول عدد من الطائرات من مطار الملك عبدالعزيز إلى مطار المدينة المنورة، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

ارتفاع منسوب المياه ببعض شوارع #جدة جراء الحالة المطرية. (العربية) pic.twitter.com/Zd3N30GxCM — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) September 2, 2024

وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه ببعض شوارع جدة، مما أدى إلى إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين من قبل إدارة المرور، وذلك بسبب تجمُّع المياه وتعذر مرور المركبات بأمان.

امطار غزيره علي #جدة_الان



📹 عمر بن احمد pic.twitter.com/KTW8UwlhnS — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) September 2, 2024

ووثق مقطع فيديو السيول وهي تغرق نفق السبعين في جدة بعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث أبانت اللقطات مياه الأمطار تتراكم داخل النفق، ويعبر عدد من سائقي السيارات إحدى حارات النفق.