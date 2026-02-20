زيلينسكي يعرب عن أمله في تعزيز التعاون الدفاعي مع اليابان

كييف/طوكيو- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في بدء تعاون مع اليابان في مجال ادفاع، متطلعاً إلى عقد اجتماع قريب مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، ومرحبا بتوجهها نحو تخفيف قيود بلادها على صادرات الأسلحة الفتاكة.

وفي مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية في العاصمة الأوكرانية كييف، أشار زيلينسكي إلى أن الدفاع الجوي يمثل أمرا "حيويا" لبلاده في التصدي للغزو الروسي الشامل الذي انطلق في فبراير 2022، مؤكدا أنه سيكون من "المفيد جدا" إذا قررت تاكايشي فتح "قناة للحوار" في هذا المجال.

وحول إمكانية عقد اجتماع مع تاكايشي- التي تولت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول وعززت قبضتها على السلطة عقب فوز حزبها الساحق في الانتخابات العامة في 8 فبراير - قال الرئيس الأوكراني: "رئيسة الوزراء مرحب بها للغاية... يمكننا التفكير في ترتيب ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف زيلينسكي أنه مستعد للقاء "بأي صيغة كانت"، سواء على هامش التجمعات الكبرى متعددة الأطراف أو من خلال زيارة لليابان.

وسلط الضوء على أهمية التعاون مع الدول التي تمتلك تراخيص لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي، واصفا اليابان بأنها "إحدى هذه الدول". وتنتج اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت" (باك-3) بموجب ترخيص أمريكي.

وفي المقابل، ذكر زيلينسكي أن أوكرانيا يمكنها مشاركة تكنولوجيا المُسيرات البحرية مع اليابان، مؤكدا أن بلاده أثبتت فاعلية قدراتها في هذا المجال، مما جعل السفن الروسية غير قادرة على العمل بالقرب من سواحلها.