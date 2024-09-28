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BBC

أنباء عن تسلم القيادي نعيم قاسم مهام أمين عام حزب الله

04:36 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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(وكالات)

قالت قناة "العربية" اليوم السبت، إنه يوجد أنباء عن تسلم القيادي نعيم قاسم منصب أمين عام حزب الله اللبناني خلفا لحسن نصر الله.

وأعلن حزب الله، اليوم رسميًا، مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تواجده في المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القيادي في الحزب وهو أحد المرشحين لتولي خلافة نصر الله كان متواجد أثناء الهجوم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن صفي الدين لم يقتل خلال الهجوم.

نعيم قاسم حزب الله حسن نصر الله غارة إسرائيلية
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