ديرمر يبلغ مستشاري بايدن بدعم نتنياهو لوقف مؤقت لإطلاق النار

وكالات

قال موقع أكسيوس نقلا عن مصدر قوله، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد الانجرار لغزو بري ربما يقوض إنجازات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن الوزير الإسرائيلي أبلغ مستشاري بايدن بدعم نتنياهو لوقف مؤقت لإطلاق النار.

كان الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال المسؤولون، إن اقتراح وقف إطلاق النار لم يناقش أثناء اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأربعاء.