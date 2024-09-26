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BBC

بعد إعلان واشنطن.. نتنياهو يأمر الجيش بتخفيف الهجمات على لبنان

11:14 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات على لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار التي أعلنتها واشنطن أمس.

من جانبها لم تحدد إسرائيل ولا حزب الله موقفهم من الاتفاق حتى الآن.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عن اتفاق وقف إطلاق نار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني لمدة 21 يومًا من أجل منع اندلاع حرب إقليمية شاملة ولإعطاء فرصة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة للتحرك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن شن أكثر من 75 هجومًا ضد أهداف عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في البقاع وجنوبي لبنان.

بنيامين نتنياهو الهجمات على لبنان لبنان وقف إطلاق النار
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