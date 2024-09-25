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لتنفيذ عمليات في لبنان.. جيش الاحتلال يقرر تجنيد لوائي احتياط

05:23 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صدور قرار بتجنيد لوائي احتياط من أجل تنفيذ مهمات عملياتية على الجبهة الشمالية لمواصلة القتال ضد حزب الله في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس رفع مستوى شدة الهجمات في لبنان، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيعقد الليلة في قبو محصن داخل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية ضيقة قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن دعوة نتنياهو لعقد اجتماع بحضور كامل أعضاء الحكومة ربما يشير إلى وجود تصويت مرتقب على خطط عملياتية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات في لبنان تجنيد لوائي احتياط
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