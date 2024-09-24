عبد العاطي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره القبرصى "كونستانتينوس كومبوس"، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد وزير الخارجية بالاتصالات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات، مبديا تطلع مصر لعقد الدورة الثانية من اللجنة الحكومية العليا في قبرص العام المقبل، وأشار إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص وتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية والزراعة والسياحة والنقل البحري.

كما أكد عبد العاطي الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب القبرصي، والتطلع لتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك، ودفع التعاون في مجال الاستثمار، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة، وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وحرص عبد العاطي على الإعراب عن التقدير لدعم قبرص لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وعن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد، والتطلع لمواصلة الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الدعم في الترشيحات الدولية.