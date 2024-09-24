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BBC

البيت الأبيض: واشنطن مؤمنة بقدرتها على وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان

02:35 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

البيت الأبيض

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(وكالات)

صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقضي بتبادل الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تسعى ومهتمة بتجنب وقوع حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وصرح البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تؤمن بقدرتها على إيجاد سبيل لوقف التصعيد عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله.

وطالبت واشنطن، مواطنيها بمغادرة لبنان، طالما أن السفر التجاري لا يزال متاحا مع تصاعد الصراع على حدود إسرائيل ولبنان.

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