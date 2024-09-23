إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر لذلك.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يثير احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة وتحولها إلى حرب إقليمية.

وأضافت وزارة الدفاع، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن نشدد على ضرورة العمل عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابعت وزارة الخارجية، أن واشنطن أوضحت للإسرائيليين أهمية خفض التوتر وإيجاد حل دبلوماسي لضمان عودة السكان على جانبي الحدود، موضحة أننا نواصل التشاور عن كثب مع إسرائيل وآخرين في المنطقة لمنع انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية أوسع.

وأكملت: "تلقينا إشارات من الإسرائيليين بشأن نيتهم شن عمليات ضد حزب الله لكنهم لم يقدموا تفاصيل محددة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في التخطيط للعمليات الإسرائيلية أو دعمها.

وأوضحت: "نواصل توفير مساعدات أمنية لإسرائيل ومستعدون للدفاع عنها إن تعرضت لهجوم على غرار هجوم إيران في أبريل الماضي".

وأضافت وزارة الدفاع، أنه تم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يجري إرسال عدد صغير من القوات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: "القوات الإضافية متخصصة في التخطيط للطوارئ بما فيها عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين".