نتنياهو: كان علينا العودة إلى لبنان بعد أول صاروخ أُطلق من هناك

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "بعدما خرجنا من لبنان كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أطلق علينا من هناك".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل في حرب مصيرية ضد محور الشر الإيراني، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية "تريد تدميرنا جميعا دون استثناء".

وأوضح نتنياهو أن "قلبي ينفطر وأنا أتحدث هاتفيا مع عائلات الأسرى الستة القتلى"، مضيفا "كنا قريبين من تحرير الأسرى الستة لكننا لم ننجح في تحريرهم"، متوعدا حماس بدفع ثمن باهظ.

وأشار نتنياهو إلى أن محور فيلادلفيا هو أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه، لافتا إلى أن "خروجنا من محور فيلادلفيا كان بمثابة فتح الطريق لدخول الأسلحة وغيرها لحماس".

وأكد نتنياهو، أن خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جعل غزة مصدر تهديد كبير لبلاده، مشيرا إلى أن "خضت 3 حروب قضينا فيها على كثير من أعدائنا لكن لم نحظ بدعم دولي لإعادة احتلال غزة".

وكشف نتنياهو أنه عندما قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون مغادرة قطاع غزة، لم يوافق أبدا على إخلاء محور فيلادلفيا.