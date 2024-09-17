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الأردن يستضيف غدًا اجتماعًا عربيًا إسلاميًا لبحث وقف الحرب على غزة

03:43 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

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عمان- (د ب أ)

يستضيف الأردن غدا الأربعاء اجتماعًا وزاريًا عربيًا إسلاميًا لبحث وقف الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "الأردن سيستضيف يوم غد اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة".

وتشكلت اللجنة الوزارية عقب قمة الرياض في نوفمبر الماضي، من دول "الأردن، والسعودية، ومصر، وفلسطين، وقطر، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي".

الأردن عمان غزة وقف الحرب على غزة
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