جيش الاحتلال يُعلن استهداف قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح أحمد عايش سلامة الحشاش، خلال الغارة الجوية التي وقعت أمس الاثنين.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، إن جيش الاحتلال استهدف سلامة الذي كان يشغل منصب قائد الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في منطقة رفح وأدار القتال وعمليات الإطلاق نحو المناطق الإسرائيلية.

وأضاف أدرعي، أن عملية استهداف سلامة جائت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية وقضى داخل المنطقة الإنسانية المزعومة في خان يونس جنوبي القطاع.