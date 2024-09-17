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BBC

جيش الاحتلال يُعلن استهداف قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي

11:31 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح أحمد عايش سلامة الحشاش، خلال الغارة الجوية التي وقعت أمس الاثنين.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، إن جيش الاحتلال استهدف سلامة الذي كان يشغل منصب قائد الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في منطقة رفح وأدار القتال وعمليات الإطلاق نحو المناطق الإسرائيلية.

وأضاف أدرعي، أن عملية استهداف سلامة جائت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية وقضى داخل المنطقة الإنسانية المزعومة في خان يونس جنوبي القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح حركة الجهاد الإسلامي
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