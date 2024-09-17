رئيس الوزراء الهندي يطلق مبادرة تمكين المرأة في أوديشا

بوبانسوار (الهند)- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيطلق مبادرة حكومة ولاية أوديشا لتمكين المرأة، سوبهادرا يوجانا ، وذلك إلى جانب مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة الوطنية الأخرى خلال زيارته للولاية الواقعة شرقي البلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا، إن زيارة مودي إلى أوديشا في عيد ميلاده الـ 74 هي الأولى بعد حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس وزراء الولاية موهان تشاران ماجي في 12 يونيو.

وبموجب مبادرة سوبهادرا يوجنا، التي تحمل اسم أحد الآلهة الهندية، ستحصل جميع النساء المؤهلات اللائي تتراوح أعمارهن بين 21 و60 عاما على 50 ألف روبية على مدار خمس سنوات بين عامي 2024-25 و2028-29.

وسيتم إضافة مبلغ عشرة آلاف روبية سنويا على قسطين مباشرة إلى حساباتهن.

ومن المتوقع أن تغطي المبادرة أكثر من كرور امراة هندية(كرور واحد يساوي عشرة ملايين).

وقال المسؤولون الهنود إن مودي سيضع خلال الزيارة حجر الأساس لمشاريع السكك الحديدية بقيمة 2800 كرور روبية، وكذلك حجر الأساس لمشاريع الطرق السريعة الوطنية التي تزيد قيمتها عن ألف كرور روبية.