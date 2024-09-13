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السنوار يوجه رسالة لنصر الله

10:37 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024

يحيى السنوار

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وكالات

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصرالله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلن المكتب الإعلامي لحزب الله عن الرسالة صباح الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو الماضي.

وأكد السنوار أن الحركة ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا.

حركة حماس حزب الله حسن نصرالله الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى يحيى السنوار
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