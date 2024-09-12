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BBC

مقتل 19 شخصا في اشتباكات بين جماعات عرقية بالصومال

08:30 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الشرطة الصومالية أرشيفية

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(د ب أ)

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم إثر اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متنافستين في الصومال، حسبما أعلنت السلطات الصومالية اليوم الخميس.

وقال علي محمود، المتحدث باسم الدولة الصومالية، إن قتالا اندلع في بلدة بوك بولاية جلمودوج بوسط البلاد أمس الأربعاء.

وأضاف محمود، أن عشرات الأشخاص أصيبوا في تلك الاشتباكات.

وقال محمود إن النزاعات على الأراضي والموارد أدت إلى اشتباكات بين أعضاء جماعتي شيقال ودير.

ويعاني الصومال، الذي يقع في القرن الأفريقي، من العنف المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفقر الشديد.

يشار إلى أن ميليشيا الشباب الإسلامية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى، تشن هجمات منتظمة تستهدف أفراد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

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