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كوريا الجنوبية تبحث مع دولة في الناتو التعاون في مجال الدفاع

04:39 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

عقدت كوريا الجنوبية وبولندا، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المشتركة الاقتصادية، لبحث التعاون في صناعة الدفاع.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن كيم هي-سانج، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، اقترح أن يعمل البلدان على تعميق التعاون في قطاعي البطاريات والدفاع وتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار لأوكرانيا، التي مزقتها الحرب، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.

وفي اجتماع عقد في وارسو، طلب كيم من بولندا التوقيع على تعاقد لشراء دبابات إضافية كورية جنوبية طراز "كيه 2" وأيضا بحث التعاون الثنائي حول مشروعات الغواصات.

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، جاسيك تومشاك إنه يأمل في أن يواصل البلدان تعزيز التبادلات رفيعة المستوى، بما في ذلك عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

واتفق الجانبان أيضا على التعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين ومجالات التكنولوجيا الأخرى فائقة التقدم.

كوريا الجنوبية سول الناتو
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