بعد مصر.. بوريل يصل إلى لبنان في زيارة تستمر يومين

بيروت - (د ب أ)

وصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من المفوضية إلى بيروت في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وسيلتقي بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب.

وجاءت زيارة المسؤول الأوروبي، بعد انتهاء جولته في مصر والتي استمرت يومين من أجل بحث تهدئة الأوضاع والتوترات في المنطقة.