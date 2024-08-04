الجهاد الإسلامي تعلن مباركتها لعملية حولون وتصفها بـ "البطولية"

(وكالات)

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مباركتها لعملية الطعن التي وقعت في مدينة حولون، واصفة العملية بـ "البطولية".

وقالت الجهاد الإسلامي، إن العملية تأتي كرد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق ذلك مباركة حركة حماس، للعملية والتي أكدت أن العملية تأتي كرد "طبيعي" على انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقام شاب فلسطيني يدعى عمار رزق عودة بتنفيذ عملية طعن في مدينة حولون قرب تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرون.