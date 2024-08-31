تقارير: اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين

تل أبيب - (د ب أ)

تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في جنين بشمال الضفة الغربية، حسبما أفاد فلسطينيون اليوم السبت.

وأفادت تقارير بوقوع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين المسلحين في المدينة التي تُعتبر معقلا لعناصر من المقاومة وتتعرض بانتظام لعمليات اقتحام من قبل الجنود الإسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أنه تم اعتقال عدة أشخاص في حي شرقي جنين اليوم السبت، كما أفادت الوكالة بأن الجنود الإسرائيليين منعوا عمال الدفاع المدني الفلسطينيين من إحضار الماء إلى مستشفى، مما أثار مخاوف من أن نقص المياه النظيفة سيؤثر بشكل خاص على المرضى المصابين بأمراض الكلى الذين يحتاجون إلى علاجات الغسيل الكلوي.

وقالت "وفا" إن أنابيب المياه التي تمد المستشفى تضررت جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، وأن عدة أجزاء من جنين قد انقطعت عنها المياه، كما يُقال إن هناك انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض الأماكن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية متزامنة في جنين وقلقيلية وطوباس يوم الأربعاء.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف هو اتخاذ إجراءات ضد "عناصر المقاومة في الضفة الغربية مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 20 من عناصر المقاومة استشهدوا في تبادل لإطلاق النار والغارات الجوية منذ بداية العملية واسعة النطاق، وتم تدمير العشرات من الأجهزة المتفجرة ومصادرة العديد من الأسلحة.