البحرية البريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 170 ميلًا بحريًا جنوب غربي عدن

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 170 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن.

وكان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، قال إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

وتستمر الجماعة الموالية لإيران في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، كما أدرجت السفن البريطانية والأمريكية على قائمة أهدافها ردا على الغارات الجوية التي تشنها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.