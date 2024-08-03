ترامب: اتفقت مع "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع هاريس

نيويورك- (د ب أ)

ذكر المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه اتفق مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس في الرابع من سبتمبر المقبل، في ولاية "بنسلفانيا" أمام جمهور على الهواء مباشرة.

وقال ترامب في منشور له على موقع /تروث سوشيال/ إن "هذا التاريخ مناسب لأنه يأتي قبل بداية التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في السادس من أيلول/سبتمبر"، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت.

وتطالب هاريس ترامب بالمضي قدما في المناظرة، التي كان من المقرر أن تجرى في مواجهة الرئيس جو بايدن، والتي كان من المقرر أن تستضيفها شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" في العاشر من سبتمبر المقبل، لكن بايدن أعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في المنشور إن "المناظرة على إيه.بي.سي، انتهت جزئيا لأن بايدن لن يكون مشاركا بعد الآن".

وكان رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جيمي هاريسون، قد أعلن أمس الجمعة، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس فازت بأغلبية أصوات المندوبين، للترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية، خلال تصويت افتراضي باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك قبل أسابيع من مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تخوض هاريس واحدة من أقصر الحملات الانتخابية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة ، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، في حال تأكيد ترشيحها عن الحزب الديمقراطي.





