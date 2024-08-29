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BBC

الحوثيون عن توقيت الرد على التجاوزات الإسرائيلية: سيكون "مفاجئة"

05:22 م الخميس 29 أغسطس 2024

عبد الملك الحوثي

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(وكالات)

صرح زعيم أنصار جماعة أنصار الله الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنه يتم التحضير للرد على التجاوزات الإسرائيلية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن توقيت الرد سيكون "مفاجئًا".

كما أشار عبد الملك الحوثي، إلى التأكيد الإيراني على الرد على إسرائيل جراء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، مضيفًا أن واشنطن أصبحت في حالة استنفار كبير لمحاولة احتواء الرد الإيراني المحتمل.

وقال الحوثي، إن إسرائيل تحاول رسم واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، متحدثًا عن دورًا أمريكيًا أساسي في تلك المحاولات.

وقال زعيم جماعة أنصار الله، إن المستجدات في قطاع غزة والممتدة إلى الضفة الغربية باتت توضح حقيقة الخطر الإسرائيلي المتزايد في المنطقة، متهمًا تل أبيب بتجاوز جميع الخطوط الحمراء وانتهاك كافة الأعراف والقوانين.

كما انتقد الحوثي، حديث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، محذرًا من أن الأمر أصبح "أخطر من مسألة اقتحامات الحرم القدسي".

الحوثيون التجاوزات الإسرائيلية عبد الملك الحوثي إيران وإسرائيل
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