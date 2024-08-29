روسيا تحذر فرنسا من تحويل قضية مؤسس تيليجرام لـ"اضطهاد سياسي"

روسيا - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم "الخميس"،أن موسكو تتابع الاتهامات التي تم توجيها لمؤسس تطبيق "تيليجرام" بافيل دوروف عن كثب، محذرا فرنسا من تحويل قضية دوروف إلى "اضطهاد سياسي".

وقال بيسكوف - في إفادة صحفية - "نعمل على متابعة وتقييم تطورات قضية دوروف بشكل مستمر،ونؤكد ضرورة الحيلولة دون تحول قضية دوروف في فرنسا إلى اضطهاد سياسي"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف بيسكوف: "لقد نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي صلة لهذه القضية بالسياسة،ولكن من ناحية أخرى،تم توجيه اتهامات بعينها إلى دوروف".

وفي الوقت نفسه،أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن دوروف لا يزال مواطنا فرنسيا ولديه كل الأدوات اللازمة للدفاع القانوني.

وأكد بيسكوف:"نحن نعتبره مواطنا روسيا وسنكون مستعدين لتقديم المساعدة له إذا لزم الأمر".