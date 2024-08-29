بوريل يطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه طلب من الدول الأعضاء في التكتل إمكانية فرض عقوبات على أشخاص بينهم وزراء إسرائيليون يحرضون على العنف.

وأوضح بوريل أن بعض الوزراء الإسرائيليين يوجهون "رسائل كراهية" ضد الفلسطينيين ويقترحون أفكارًا تُعتبر دعوة لارتكاب جرائم حرب.

وأكد بوريل رفضه دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتهجير أهالي الضفة الغربية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر قالت، إن سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين لا ينبغي أن تمر دون عقاب، معربة عن دعمها فرض عقوبات على وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم.





