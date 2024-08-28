مع اقتراب الإعصار شانشان.. اليابان يصدر أوامر بالإخلاء

طوكيو - (د ب أ)

صدرت أوامر بالإخلاء لسكان بعض مناطق جزيرة كيوشو جنوبي اليابان فيما يتجه الإعصار شانشان صوب الساحل، ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة والتهديد بحدوث عرام العواصف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن شانشان تبلغ سرعته القصوى 95 عقدة في الساعة بالقرب من مركزه.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة كيوشو غدا الخميس، ويعادل الإعصار حاليا إعصارا من الفئة الثانية على مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس نقاط.

وأصدرت مدينة ميازاكي سيتي في إقليم ميازاكي والعديد من المناطق الأخرى داخل إقليم كاجوشيما في كيوشو أوامر بالإخلاء، وحثت السكان على التوجه إلى أقرب ملجأ لهم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن 600 ملم من الأمطار قد تسقط على الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال 24 ساعة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي غدا الخميس.

وأصدرت الوكالة أعلى إنذاراتها الطارئة لإقليم كاجوشيما اليوم الأربعاء، محذرة رياح عاتية وأمواج عالية بسبب الإعصار. وحدثت الوكالة الإنذار لاحقا ليشمل عرام العواصف.

وأضافت الوكالة أن الإعصار شانشان كان يتحرك صوب اليابان بوتيرة بطيئة الأسبوع الحالي، مما أدى إلى فترات طويلة من الأمطار والرياح عبر المناطق المتضررة.