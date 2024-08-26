بعد تأكيد مصر على الانسحاب الكامل.. إسرائيل تبدي مرونة بشأن محور فيلادلفيا

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية وعسكرية قولها "يمكن لإسرائيل إبداء مزيد من المرونة بشأن محور فيلادلفيا".

وجددت مصر تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بـ معبر رفح أو محور فيلادلفيا.

وأفاد مصدر رفيع المستوى، أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع المصدر أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.