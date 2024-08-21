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مصر تعزي باكستان في ضحايا انقلاب حافلة تقل باكستانيين في إيران

02:18 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

وزارة الخارجية المصرية

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مصر - (أ ش أ)

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن خالص التعازي لحكومة وشعب باكستان الصديق، في ضحايا انقلاب حافلة تقل مواطنين باكستانيين في إيران، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة -عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.. معبرًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية باكستان انقلاب حافلة تقل باكستانيين
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