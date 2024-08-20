روسيا: أوكرانيا تطلق 220 قذيفة و33 طائرة بدون طيار على منطقة بيلجورود

روسيا - (أ ش أ)

قال الحاكم الإقليمي لمنطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية هاجمت منطقة بيلجورود بـ223 ذخيرة و33 طائرة بدون طيار، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - عن جلادكوف قوله "في منطقة شيبيكينسكي، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 95 قذيفة، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار على مدن شيبيكينو وكراسنوي وفوزنيسينوفكا ومالوميخايلوفكا وموروم ونيجيجول ونوفايا تافولجانكا وبيرفوي تسيبلييفو وسيريدا ومارينو وموخين".

وأشار إلى أن 7 طائرات بدون طيار هاجمت 4 مدن في منطقة بيلجورود، ولحقت أضرار بأربعة منازل خاصة و10 سيارات ومؤسستين صناعيتين وخط كهرباء ومنشأة للبنية التحتية للاتصالات.

وفي منطقة بوريسوفسكي، هوجمت قرى بوريسوفكا وبيتسوري وجروزسكوي ب(5) طائرات بدون طيار خلال القصف.

وأضاف: "في منطقتي كراسنوياروزسكي وياكوفليفسكي، تم إطلاق 10 قذائف و3 طائرات بدون طيار، وتضرر منزل خاص وفي منطقة فولوكونوفسكي، هوجمت 4 مدن بـ33 قذيفة و6 طائرات بدون طيار ولحقت أضرار بمنزل خاص وخط كهرباء ومرفق اتصالات".