القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في رفح بقذيفة "تي بي جي"

(وكالات)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بقذيفة "تي بي جي" بجوار مدرسة القادسية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت كتائب القسام، أنه تم استهداف قوة أخرى متحصنة داخل منزل بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة أفراد بحي تل السلطان غربي رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع إلى 40 ألفًا و173 شهيدًا.