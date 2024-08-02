التلفزيون الإيراني: في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد غير عادية

وكالات

قال مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

#BREAKING "In coming hours, the world will witness extraordinary scenes and very important developments," an Iranian state TV anchor said in a live program focused on Tehran's retaliation against Israel over the assassination of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran. pic.twitter.com/vDjNfGlR32 — Iran International English (@IranIntl_En) August 2, 2024

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة، معلنة بالاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.