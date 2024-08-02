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التلفزيون الإيراني: في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد غير عادية

11:12 م الجمعة 02 أغسطس 2024

إيران

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وكالات

قال مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة، معلنة بالاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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