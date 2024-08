التلفزيون الإيراني: في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد غير عادية

وكالات

قال مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

#BREAKING "In coming hours, the world will witness extraordinary scenes and very important developments," an Iranian state TV anchor said in a live program focused on Tehran's retaliation against Israel over the assassination of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran. pic.twitter.com/vDjNfGlR32