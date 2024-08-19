روسيا: ألمانيا تتجاهل تحديد الجهة المسؤولة عن تفجير "السيل الشمالي"

روسيا - (أ ش أ)

قال مدير القسم الأوروبي بالخارجية الروسية "أوليج تيابكين"، اليوم الاثنين، إن بلاده وجهت خطابات جديدة لبرلين تطالبها فيها بالتحقيق في تفجير "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه البلطيق.

وشدد "تيابكين"- حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"- على أن بلاده لا تنوي السكوت، قائلا: "أثرنا قضية وفاء ألمانيا والدول المتضررة الأخرى بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن السلطات الألمانية وضعت أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني، على قائمة المطلوبين.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن "التحقيق الألماني سيغلق أيضا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجير السيل الشمالي. وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر".