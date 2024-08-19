أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 17 بلدة في خيرسون الليلة الماضية

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، أن الجيش الروسي قصف 17 بلدة تابعة للإقليم خلال الليلة الماضية؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين - أن الروس استهدفوا بلدات أنطونيفكا وستيبانيفكا وسادوف وبريدنيبروفسك وبيلوزيركا وبريوزيرن وستانيسلاف وبونياتيفكا وتومينا بالكا ونوفا كاميانكا ودودتشاني ولفوف ونوفوكايري وميخايليفكا وخريشينيفكا وميكولايفكا وخيرسون بنيران المدفعية والغارات الجوية.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الجيش الروسي ضرب مؤسسات تعليمية ومتجرًا ومناطق سكنية في بلدات الإقليم، مما أدى إلى تضرر حوالي 49 منزلًا خاصًا، كما ألحق الروس أضرارًا بخط أنابيب الغاز والمباني الخارجية وحافلة وسيارات خاصة وآلات زراعية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط دفاعاتها الجوية، 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود جنوبي غربي روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكر موقع روسيا - في بيان - "أحبط الجيش الروسي أمس الأحد محاولة قوات كييف التقدم نحو جنوب شرق بلدة سوجا في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا".

وفي سياق متصل أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرجي ليبيديف، وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية، استهداف تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف، موضحا أنه تم جمع المرتزقة الأجانب في الفندق لإرسالهم إلى وجهاتهم المقصودة.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.